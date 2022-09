Hoffenheim verlängert Vertrag mit Offensivtalent Asllani

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Sturmtalent Fisnik Asllani vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert. «Fisnik vereint Talent, Torgefahr und körperliche Präsenz - zusammengenommen ergeben diese Komponenten bei ihm ein hochinteressantes Stürmerprofil einer klassischen Nummer 9», sagte Sportchef Alexander Rosen in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten vom Freitag. Der 20 Jahre alte deutsche Nachwuchs-Nationalspieler spielt seit 2020 im Kraichgau und gehört seit Januar dem Profikader an. In der Bundesliga kam Asllani bislang auf zwei Kurzeinsätze.