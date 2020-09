Hoffenheim verleiht Talent Ilay Elmkies nach Den Haag

Zuzenhausen (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat Mittelfeldtalent Ilay Elmkies für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten ADO Den Haag verliehen. Der 20 Jahre alte israelische Nationalspieler steht beim Fußball-Bundesligisten aus dem Kraichgau noch bis zum 30. Juni 2023 unter Vertrag. «Für die Entwicklung eines jungen, hochveranlagten Spielers wie Ilay ist es wichtig, Spielpraxis auf entsprechend herausforderndem Niveau zu bekommen. Grade auf seiner Position herrscht in unserem Bundesliga-Kader aktuell eine große Konkurrenzsituation», sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen in einer Clubmitteilung vom Freitag.