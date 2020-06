Hoffenheim wirbt auf dem Trikot für die Corona-Warn-App

Sinsheim (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim macht in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag Trikotwerbung für die Corona-Warn-App. Trikotsponsor der Kraichgauer ist normalerweise der Walldorfer Softwarekonzern SAP, der zusammen mit der Telekom die App entwickelt hat. Die Bundesregierung startete die Anwendung für Smartphones am Dienstag zum freiwilligen Herunterladen für alle Bürger. Sie baut auf eine breite Nutzung, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Die Hoffenheimer werden nach einer Clubmitteilung vom Donnerstag mit dem Logo der Warn-App mit dem Hashtag «#IchAppMit» auflaufen. Alle Clubs der 1. und 2. Liga werben an den abschließenden beiden Spielen dieser Saison auf dem Trikotärmel für die App.