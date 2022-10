Hoffenheimer Wiedersehen: Waldhof und Kickers auch daheim

Mannheim/Stuttgart/Sinsheim (dpa/lsw) - Nur vier Tage nach dem Duell in der Fußball-Bundesliga treffen sich die TSG 1899 Hoffenheim und der FC Schalke 04 im DFB-Pokal wieder. Beim 3:0-Auswärtssieg am vergangenen Freitag verschärften die Hoffenheimer die Krise beim Gegner, dennoch betreut Coach Frank Kramer die Schalker Mannschaft auch am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) in der Zweitrundenpartie in Sinsheim.

Bereits zuvor finden sich die Stuttgarter Kickers und der SV Waldhof Mannheim in Außenseiterrollen wieder. Der Fünftligist aus Stuttgart empfängt in seinem mit 10.000 Zuschauern ausverkauften Stadion den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt (18.00 Uhr/Sky). Die Mannheimer, die in dieser Saison noch kein Pflichtspiel daheim verloren haben, bekommen es zeitgleich mit Zweitligist 1. FC Nürnberg zu tun.