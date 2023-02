Hoffenheims Delaney droht Ausfall gegen Ex-Club Dortmund

Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim bangt im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund um den Einsatz von Mittelfeldspieler Thomas Delaney. Der frühere BVB-Profi kuriert einen grippalen Infekt aus. «Es gibt eine Chance, dass er auf dem Platz steht, es ist aber eher unwahrscheinlich», sagte TSG-Coach Pellegrino Matarazzo am Donnerstag.

Der zuletzt in Augsburg ausgewechselte Kevin Vogt ist dagegen wieder eine Option. Der Abwehrchef hatte wegen einer Kopfverletzung die letzten Tage pausiert. Auch Dennis Geiger kehrt nach abgelaufener Gelbsperre in den Kader zurück. Für Robert Skov kommt die Partie gegen den BVB noch zu früh.

Sportlich ist Hoffenheim klarer Außenseiter, das Team wartet seit Mitte Oktober und elf Spielen auf einen Sieg. Nur zwei Punkte konnten in dieser Phase geholt werden, der Absturz auf den 15. Tabellenplatz ist die bittere Realität. Dortmund hingegen ist seit sechs Bundesliga-Partien ungeschlagen und hat als Zweiter punktgleich zu Bayern München aufgeschlossen. «Jede Serie reißt mal ab, in beide Richtungen. Diese Chance wollen wir wahrnehmen. Dass wir das können und auch was erreichen können, sollte jedem klar sein», sagte Matarazzo.