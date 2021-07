Zuzenhausen (dpa) - Mittelfeldspieler Diadie Samassékou von der TSG 1899 Hoffenheim ist in Frankreich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Donnerstag fällt der 25 Jahre alte Nationalspieler Malis damit für den Trainingsauftakt der Kraichgauer am Sonntag aus. Die Hoffenheimer hatten in der vergangenen Saison zahlreiche Corona-Fälle im Team.

