Hoher Schaden bei Brand in Apotheke

Baden-Baden (dpa/lsw) - In Baden-Baden hat in der Nacht zum Montag eine Apotheke gebrannt. Das Gebäude sei evakuiert worden, teilte die Polizei mit. Neun Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Brand an einem Elektroboiler ausgebrochen ist. Hinweise auf Brandstiftung sollen nicht vorliegen. Wegen des hohen Schadens sei der Brandort dennoch vorerst beschlagnahmt worden.