Schopfheim (dpa/lsw) - Rund 150.000 Euro Schaden hat ein Feuer in einem unbewohnten Neubau in Schopfheim (Landkreis Lörrach) verursacht. Das Feuer war am Mittwochabend ausgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Brandursache ist bisher unklar. Verletzt wurde dabei niemand.