Wehr (dpa/lsw) - Rund 100.000 Euro Schaden hat ein Feuer in einem Wohnzimmer in Wehr (Kreis Waldshut) angerichtet. Der Bewohner des Einfamilienhauses entdeckte den Brand und konnte sich in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 64-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Warum das Feuer am Montag ausbrach, war zunächst unklar.

