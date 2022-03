Hoher Schaden nach Brand auf Dach von Freiburger Rohbau

Freiburg (dpa/lsw) - Ein Schaden von geschätzt 250.000 Euro ist bei einem Brand von Dachpappe in Freiburg entstanden. Warum das Feuer am Montagabend auf dem Rohbau ausbrach, war noch unklar, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Hinweise auf eine Brandstiftung gab es nicht. Die Arbeit an der Baustelle wurde fortgesetzt, auf dem Flachdach wurde sie eingestellt.

Mehr als 70 Feuerwehrleute waren am Abend im Einsatz und brachten die Flammen unter Kontrolle. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.