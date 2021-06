Weinheim (dpa/lsw) - Ein Schaden von etwa 100.000 Euro ist am Samstag bei einem Kellerbrand in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden. Die Feuerwehr löschte die Flammen in dem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:210627-99-158921/2