Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Ein Hotelkomplex in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) ist in Brand geraten. Es gebe eine starke Rauchentwicklung, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Hotel sei geräumt worden, Verletzte gebe es nicht. Feuerwehr und Rettungskräfte seien vor Ort. Ob es sich um ein offenes Feuer oder einen Schmorbrand handle, konnte einen Polizeisprecherin nicht sagen. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.