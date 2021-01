HSV verleiht Xavier Amaechi an den Karlsruher SC

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV verleiht Mittelfeldspieler Xavier Amaechi bis zum Ende der laufenden Saison an den Liga-Rivalen Karlsruher SC. Das teilte der Spitzenreiter am Dienstag mit. Beim Tabellensechsten aus Baden soll der 20-jährige Rechtsaußen, der in dieser Saison einmal für die HSV-Profis zum Einsatz kam, mehr Spielzeit erhalten und dadurch seine sportliche Entwicklung fortsetzen.

«Wir haben immer betont, dass Xavier als junges Talent für seine Entwicklung Spielzeit benötigt», sagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel. «Diese ist bei uns aufgrund der starken Konkurrenz auf seiner Position derzeit nicht gegeben.» Der englische U20-Nationalspieler war im Sommer 2019 aus dem Nachwuchs des FC Arsenal London an die Elbe gekommen und steht bis Sommer 2023 beim HSV unter Vertrag.