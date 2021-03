Hundehaltung nur bis zu bestimmter Schulterhöhe: Frau klagt

Mannheim (dpa/lsw) - Nach Angriffen ihres Hundes auf Menschen darf eine Frau nur noch kleine Hunde halten. Gegen diese Einschränkung der Stadt Mannheim geht sie beim Verwaltungsgerichtshof vor. Den aggressiven großen Hund hatte sie aus Frankreich mitgebracht. In Deutschland verletzte er mehrere Menschen. Die Frau aus Mannheim zeigte sich uneinsichtig, so dass ihr die Behörden das Tier zur Gefahrenabwehr wegnahmen. Der Hund wurde eingeschläfert. Die Stadt erließ daraufhin für die Frau ein Hundehaltungsverbot für große Hunde. Ob es am heutigen Mittwoch zu einem Urteil des 4. Senats des Mannheimer Gerichts (Aktenzeichen: 4 S 1842/19) kommt, ist noch unklar.

