Hundert Autos in Korsos durch Freiburg: Gegen Corona-Politik

Freiburg (dpa/lsw) - Kritiker der staatlichen Corona-Beschränkungen sind am Dienstagabend in Freiburg in drei Autokorsos mit insgesamt gut 100 Wagen durch die Stadt gefahren. Dabei gab es laut Polizei mehrere kurzfristige Blockadeaktionen von Gegendemonstranten. So drängten Beamte etwa gegen 19.00 Uhr im Bereich Rieselfeld mehrere Menschen ab, die die Straße besetzen wollten. Hier sollen auch Eier auf Autos geflogen sein, wie es weiter hieß. Auf der Besançonallee und der Willy-Brandt-Allee kam es ebenfalls zu Blockadeaktionen - hier durch mehrere Motorradfahrer. Im Binzengrün blockierte eine Gruppe von etwa 30 Radfahrern die Strecke. Gegen einzelne Teilnehmer des Autokorsos leitete die Polizei Ordnungswidrigkeiten-Verfahren ein, weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz trugen.

