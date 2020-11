IG Metall will «Zukunftspaket»

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit der Forderung nach einem mehrteiligen «Zukunftspaket» geht die IG Metall in die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie im Südwesten. Im Kern verlangt die Gewerkschaft vier Prozent mehr Geld, entweder klassisch in Form von Lohnerhöhungen oder als zumindest teilweisen Ausgleich für Arbeitszeitreduzierungen in Betrieben, denen die Krise nach wie vor schwer zu schaffen macht. Außerdem soll ein Rahmen für sogenannte Zukunftstarifverträge auf betrieblicher Ebene ausgehandelt werden, beschloss die Große Tarifkommission am Dienstag.

Die erste Verhandlungsrunde ist für den 16. Dezember geplant. Die Arbeitgeber halten die Forderungen für überzogen.