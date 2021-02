Im Nachthemd am Bahnhof: Schlafwandlerin

Hinterzarten (dpa/lsw) - Polizisten haben im Schwarzwald eine nur mit einem Nachthemd bekleidete Schlafwandlerin nach Hause gebracht. Passanten war die Frau am Samstag nach Mitternacht am Bahnhof von Hinterzarten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald aufgefallen. Wie die Beamten am Montag weiter mitteilten, sprachen die Fußgängerin die trotz niedriger Temperaturen leicht bekleidete Frau an. Sie habe einen verwirrten Eindruck gemacht und sich nicht daran erinnern können, ihre Wohnung verlassen zu haben. Die Zeugen riefen daraufhin Polizei und Rettungsdienst. Später stellte sich heraus, dass die Frau wohl schlafwandelt. Die Beamten brachten sie nach einer kurzen Untersuchung zurück nach Hause.

