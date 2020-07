Im Südwesten bleibt es sehr warm: Waldbrandgefahr

Stuttgart (dpa/lsw) - Viel Sonne, blauer Himmel und Temperaturen bis zu 29 Grad - am Mittwoch wird es im Südwesten freundlich und sehr warm. Das führe in Teilen des Landes auch zu hoher Waldbrandgefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst(DWD) mit. Der Mittwoch bleibe regenfrei, Wolken seien lediglich noch am Morgen in Teilen Oberschwabens zu erwarten. Die Temperaturen klettern den Prognosen zufolge auf bis zu 23 Grad im höheren Bergland und bis zu 29 Grad am südlichen Oberrhein.

Noch wärmer soll es bis zum Wochenende werden. Am Freitag könnten laut DWD im Rheintal 37 Grad erreicht werden. Örtlich liegen die Temperaturen auch nachts bei mehr als 20 Grad.