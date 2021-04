Impf-Pilotprojekt ab kommender Woche bei Liebherr

Ehingen (dpa/lsw) - In einem Pilotprojekt darf der Kranhersteller Liebherr von kommender Woche an die Beschäftigten seines Werks in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) impfen. Nach Angaben eines Sprechers haben etwa 2500 der rund 4000 Beschäftigten am Standort Interesse signalisiert. Im ersten Schritt sind aber nur die Über-60-Jährigen an der Reihe. Es gelte die bekannte Priorisierung, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Impfungen, die von Betriebsärzten vorgenommen werden, sollen voraussichtlich am Montagnachmittag beginnen. Für Dienstag hat Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) seinen Besuch angekündigt. Das Land hatte vergangene Woche angekündigt, ab dem Sommer auch Betriebsärzte in die Impfungen einzubeziehen und den Ablauf zuvor in Modellprojekten zu erproben.

