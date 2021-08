In Container entdeckter Mann an Rauchvergiftung gestorben

Mannheim (dpa/lsw) - Drei Wochen nach dem Fund einer Leiche in einem Container in Mannheim steht Rauchgasvergiftung als Todesursache fest. Die Obduktion habe zudem ergeben, dass es sich bei dem Toten um einen 64 Jahre alten Mannheimer handelt, der den Container als Lager angemietet hatte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lägen nicht vor.

Der Mann habe sich regelmäßig zum Rauchen in dem Container aufgehalten und teilweise auch die Nächte darin verbracht. Der Brand war am späten Abend des 30. Juli auf einem Firmengelände im Mannheim-Waldhof ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den verbrannten Leichnam bei Löscharbeiten entdeckt.

© dpa-infocom, dpa:210819-99-898938/4