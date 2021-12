In Donaueschingen stellt sich nur Erik Pauly zur OB-Wahl

Donaueschingen (dpa/lsw) - In Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) stellt sich heute Amtsinhaber Erik Pauly (51) zur Wiederwahl. Nach Angaben der Stadt ist der parteilose Jurist der einzige Kandidat in der 22.300-Einwohner-Stadt. Pauly ist seit 2014 Rathauschef. Damals konnte der Rechtsanwalt aus Freiburg im ersten Wahlgang 55,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Für den Fall, dass Pauly nicht die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, wäre für 16. Januar eine Neuwahl angesetzt.

Die Residenzstadt auf einem Hochplateau am Rande des Schwarzwalds ist wegen seiner Lage an der Donauquelle ein beliebtes Ausflugsziel. Sie ist auch bekannt für die Donaueschinger Musiktage. Das traditionsreiche Festival für Neue Musik feierte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Donaueschingen ist nach Villingen-Schwenningen die zweitgrößte Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis.

© dpa-infocom, dpa:211218-99-434545/2