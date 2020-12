Ingenieur mit High Heels und Rock wirbt für mehr Offenheit

Stuttgart (dpa) - Mark Bryan ist 61 Jahre alt, Ingenieur in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg und trägt gerne High Heels und Bleistiftrock. Mit seinen extravaganten Outfits sorgt der gebürtige US-Amerikaner nicht nur auf der Straße für Aufsehen. Mehr als 250 000 Menschen folgen dem Familienvater auf Instagram, der sich wegen seiner deutschen Ehefrau vor Jahren im Ländle niedergelassen hat. Mit Schuhgröße 41 habe er keine Probleme, passende Schuhe zu finden, sagt Bryan der Deutschen Presse-Agentur. Mittlerweile seien es mehr als 50 High Heels.

Die Reaktionen auf seinen Look in der Öffentlichkeit seien sehr unterschiedlich. «Frauen lächeln oft und sind offen, Männer schauen meistens einfach weg oder fragen, wie ich in den Schuhen laufen kann.» Viele Leute seien kurz geschockt. Sein Arbeitgeber habe kein Problem mit seinem Modestil. «Ich bin ja immer noch dieselbe Person.»

Sein Outfit versteht Bryan auch als Gesellschaftskritik im Kleinen. «Kleidung und Schuhe sollten nicht definieren, zu welchem Geschlecht man gehört», sagt er. Er fühle sich nicht anders, wenn er in hohen Schuhen und Rock unterwegs sei. «Ich bin immer noch ein Mann.»