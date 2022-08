Ingolstadt: Getötete Frau ist 23-Jährige aus dem Kreis Heilbronn

Ingolstadt (dpa) - Die vor einer Woche getötet in einem Auto in Ingolstadt aufgefundene Frau ist eine 23-Jährige aus dem Landkreis Heilbronn. Das habe ein DNA-Abgleich ergeben, teilte das Polizeipräsidium in Ingolstadt am Montag mit. Die Kripo in Ingolstadt und in Heilbronn ermittle jetzt im Umfeld des aus Algerien stammenden Opfers und der beiden verhafteten Tatverdächtigen - einer ebenfalls 23-jährigen Deutsch-Irakerin und eines 23-jährigen Kosovaren.

Die mutmaßliche Täterin sieht der Getöteten täuschend ähnlich. Da das Opfer im Auto der mutmaßlichen Täterin gefunden wurde, war man zunächst davon ausgegangen, dass es sich bei der Toten um die nun Verdächtige handelte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Dienstag, 16. August, in diesem Zusammenhang im Bereich Heilbronn/Eppingen verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf einen dunklen Pkw mit Ingolstädter Kennzeichen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 bei der Kripo Ingolstadt zu melden. Hinweise nehme auch jede Polizeidienststelle entgegen.