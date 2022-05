International gesuchter Straftäter in Mannheim gefasst

Mannheim (dpa/lsw) - Die Mannheimer Polizei hat einen international gesuchten Straftäter gefasst. Bei einer Kontrolle durch eine Streife am Montag konnte sich der 49-Jährige nicht ausweisen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Deshalb wurde er zu einer Innenstadtwache mitgenommen. Dort stellte sich heraus, dass nach dem Mann wegen eines Tötungsdelikts international gefahndet wird. «Zur Verbüßung einer mehrjährigen Haftstrafe ist er zur Festnahme und Auslieferung in ein europäisches Land ausgeschrieben», hieß es. Die Ausreise werde jetzt vorbereitet. Details nannte das Polizeipräsidium nicht.