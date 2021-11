Internetportal über Qualität im Bahnverkehr freigeschaltet

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein neues Internetportal informiert in Baden-Württemberg über die Qualität im Bahnverkehr. Bahnfahrende könnten sich im Internet über Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Sauberkeit ihres Zugangebot kundig machen, wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. «So kann sich jeder Fahrgast für seine Region ein Bild der Qualität machen.»

Diese habe sich in weiten Teilen des Landes gesteigert. In rund der Hälfte der Netze seien bereits jetzt mehr als 70 von 100 Punkten erreicht worden. Die aktuelle Rangliste zeige auch, dass noch einiges zu tun sei.

Für die Rangliste wurden die 29 Verkehrsverträge hinsichtlich der Betriebsqualität verglichen. Nach der aktuellen Erhebung gibt es laut Mitteilung im Großraum Freiburg Verbesserungsbedarf bei der DB Regio und der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG). Als Grund wurden häufige Fahrzeugstörungen im Netz 4 auf der Rheintalbahn angegeben, die im aktuellen Ranking für schwächere Werte bei Zuverlässigkeit und Zugkapazität verantwortlich waren. Außerdem gebe es Probleme mit der Pünktlichkeit. Auch die SWEG bekam in ihrem Netz 9b rund um Freiburg keine guten Werte: Hintergrund seien Lieferverzögerungen bei den Neufahrzeugen. Deshalb hätten die vereinbarten Zugkapazitäten häufig nicht erbracht werden können. Hinzu kam fehlendes Personal.

