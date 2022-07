Jugendliche retten Nichtschwimmer: Doch 53-Jähriger stirbt

Mannheim (dpa/lsw) - Vorbildlich hat eine Gruppe Jugendlicher einen Nichtschwimmer in Mannheim vor dem Ertrinken bewahren wollen. Doch der 53-Jährige starb in der Nacht zum Samstag in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendlichen hatten den Mann demnach am Freitagabend aus dem Rheinauer See gerettet, als er untergegangen war. Am Ufer versuchten sie, den 53-Jährigen wiederzubeleben, bis die Rettungskräfte kamen. Diese brachten den Mann ins Krankenhaus.