Reutlingen (dpa/lsw) - Eine junge Frau ist in Reutlingen aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses gestürzt und auf das Dach eine parkenden Autos gefallen. Bei dem Unglück in der Nacht zum Samstag habe die 20-Jährige schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar.