Junge mit Tretroller bei Unfall schwer verletzt

Immenstaad (dpa/lsw) - Im Bodenseekreis hat eine Frau mit ihrem Auto einen sieben Jahre alten Jungen angefahren und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Mittwoch mit einem Tretroller von einem Grundstück gefahren und wollte die Straße überqueren. Wegen eines geparkten Kleintransporters sei die Sicht von der Straße her eingeschränkt gewesen, so dass die 36 Jahre alte Fahrerin mit geringem Tempo fuhr, wie es hieß. Dennoch sei ihr Auto mit dem Jungen kollidiert, die Frau selbst sei aber unverletzt geblieben. Die Beamten bezifferten den Sachschaden auf etwa 2000 Euro.

