Junge nach Unfall mit Straßenbahn in Mannheim leicht verletzt

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 13 Jahre alter Junge hat sich am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn in Mannheim leicht verletzt. Der Junge sei an einer Haltestelle von einer einfahrenden Bahn erfasst und mehrere Meter mitgezogen worden, teilte die Polizei mit. Unter die Bahn sei er aber nicht geraten. Der Junge habe einen Rucksack getragen, der sich an der Bahn verfangen habe, sagte ein Sprecher. Zuvor sei der Junge wohl über die Schienen gelaufen. Er wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.