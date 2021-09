Oberkirch (dpa/lsw) - Ein Kleinkind ist in Oberkirch (Ortenaukreis) von einem Vordach sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge verletzte sich der Junge bei dem Sturz, Lebensgefahr bestand aber nicht. Der Junge hatte sich wohl unbeobachtet in ein Abstellzimmer begeben, war durchs Fenster auf das Vordach geklettert und dann heruntergefallen.

