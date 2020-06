Junger Mann attackiert Begleiterin und Passanten

Neuenbürg (dpa/lsw) - Weil er betrunken einen Passanten geschlagen und Polizisten beleidigt hat, ist ein junger Mann in Neuenbürg (Enzkreis) in Polizeigewahrsam gekommen. Polizeiangaben zufolge hatte der 21-Jährige am Dienstag auf einer Straße seine 17-jährige Begleiterin attackiert. Einen 57-jährigen Passanten, der ihn davon abhalten wollte, schlug und beleidigte er. Die alarmierten Polizeibeamten beleidigte er ebenfalls. Wegen seines aggressiven Verhaltens nahmen sie ihn vorläufig fest. Er hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut.