Mannheim (dpa/lsw) - Ein junger Mann ist in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge rannte der 18-Jährige am Mittwoch über die Gleise - vermutlich, um noch eine Bahn zu erwischen. Die heranfahrende Bahn schleifte ihn rund 15 Meter mit. Rettungskräfte bargen ihn unter dem Fahrzeug. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.