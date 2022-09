Junger Motorradfahrer stirbt nach Sturz

Singen (dpa/lsw) - Ein junger Mann ist mit einem Motorrad gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Seine 18 Jahre alte Mitfahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden stürzten aus ungeklärter Ursache in einer Abfahrt auf der Autobahn 81 bei Singen (Landkreis Konstanz) und rutschten unter die Leitplanke. Ein Rettungshubschrauber brachte den 19-Jährigen am Dienstagabend in ein Krankenhaus. Dort starb er an seinen schweren Verletzungen. Die Mitfahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.