Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Ludwigsburger Mehrfamilienhaus ist hoher Schaden entstanden. Die Polizei schätzte die Summe auf rund 150.000 Euro. Den Angaben nach war das Feuer am Dienstag in der Küche einer der Wohnungen entstanden. Die Ursache war zunächst unklar. Die Wohnung war zunächst unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.