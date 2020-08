Kühlbox mit Hamster-DNA im Zug gefunden

Heidelberg (dpa) - Eine stehen gelassene Kühlbox mit Ampullen voller Hamster-DNA hat ein Lokführer in einer S-Bahn am Heidelberger Hauptbahnhof gefunden. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der Lokführer die Styropor-Box entdeckt, als er die S-Bahn am Freitag nach der Fahrt abgestellt hatte und noch einmal zur Kontrolle durch den Zug ging. Weil nicht klar war, worum es sich bei der Flüssigkeit handelt, rückte der Entschärfungsdienst der Bundespolizei an. In den Röhrchen war aber nicht etwa Sprengstoff, sondern die DNA eines Hamsters, wie ein Toxikologe der Rechtsmedizin später feststellte. Sie war offensichtlich für ein Labor bestimmt.

Wer die Kühlbox in der S-Bahn gelassen hatte, war völlig unklar. Es gebe Anhaltspunkte, sagte ein Polizeisprecher. Details wollte er wegen der laufenden Ermittlungen nicht nennen. Er ging nicht davon aus, dass sich der Besitzer noch meldet. «Das hätte er vermutlich übers Wochenende gemacht.» Die Ampullen wurde entsorgt, weil die Kühlkette nicht eingehalten worden war.