Kabaca glaubt an Sandhausens Klassenerhalt und Schwartz

Sandhausen (dpa/lsw) - Obwohl der SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem letzten Tabellenplatz liegt, hat der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca Vertrauen in die Arbeit von Trainer Alois Schwartz. «Er hat bewiesen, was möglich ist, und die Mannschaft hat auch gezeigt, dass die Moral intakt ist. Es gibt keine Zweifel an Alois' Arbeit», sagte Kabaca der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Mit Abgängen von Stammkräften in diesem Winter rechnet der Kaderplaner nicht. «Ich habe keine Sorge, dass für uns wichtige Spieler gehen», sagte der 46-Jährige. «Keiner besitzt eine Ausstiegsklausel.» Zuletzt hatte es Gerüchte um mögliche Wechsel von Torhüter Patrick Drewes, an dem Medienberichten zufolge der von Jürgen Klopp trainierte englische Spitzenclub FC Liverpool interessiert sein soll, und Janik Bachmann gegeben.

Dass der SVS die Hinrunde als Tabellenletzter beendete, habe mehrere Gründe, sagte Kabaca. «Es liegt an Unkonzentriertheiten und daran, dass der letzte Wille gefehlt hat», kritisierte er. Er sei aber zuversichtlich, dass Sandhausen sich erneut retten werde. Schließlich könnten die zuletzt verletzten Spieler wie Chima Okoroji und Erik Zenga bald wieder eingreifen. Auch sei der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz mit nur einem Zähler gering.

Der SVS bestreitet am Freitag (13.30 Uhr) ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt. Anschließend wird bis zum 2. Januar eine Trainingspause eingelegt.