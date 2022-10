Kakaofabrik in Flammen - Brandursache noch unklar

Mannheim (dpa/lsw) - In Mannheim ist am frühen Dienstagmorgen in einer Kakaofabrik ein Feuer ausgebrochen. 40 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um den aus bislang unbekannten Gründen entstandenen Schwelbrand zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch ein Löschboot war im Einsatz, um das Feuer in der Anlage am Neckarufer unter Kontrolle zu bekommen. Das Unternehmen produziert Kakaopulver, - butter und -masse. Die Produktmasse sei mit Schubkarren aus der Fabrik geholt worden, hieß es. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Firma bezifferte den Schaden auf mindestens 25 000 Euro. Der Grund für das Feuer sei noch unklar.

Laut Feuerwehr entscheidet die Polizei nun, ob eine Ursachenermittlung eingeleitet wird.