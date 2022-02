Kalte Nächte und sonnige Tage am Wochenende

Stuttgart (dpa) - Das Wochenende bringt tagsüber viel Sonne, nachts allerdings auch Frost und Glätte. Der Freitag beginnt in Baden-Württemberg noch stark bewölkt mit Schnee oder Schneeregen, in tieferen Lagen mit Regen. Nachmittags zeigt sich dann auch etwas die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen bei maximal 0 bis 9 Grad - auf den Schwarzwaldgipfeln stürmische Böen.

In der Nacht auf Samstag ist dann vielerorts mit Frost, Glätte und örtlich auch mit Nebel zu rechnen. Die Temperaturen gehen bis auf - 7 Grad runter. Tagsüber dann bis 8 Grad und viel Sonne. Am Sonntag bleibt es überwiegend sonnig und trocken, die Werte klettern auf bis zu 13 Grad in der Rheinebene.

