Kandidaten für Bischofsnachfolge werden vorgestellt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Kommende Woche sollen die Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge des evangelischen Landesbischofs von Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, vorgestellt werden. Der Evangelische Oberkirchenrat Karlsruhe lud am Montag zu einer Online-Pressekonferenz am 15. September ein. Cornelius-Bundschuh (64) wird am 10. April nach fast acht Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet. Die Zahl der Mitglieder der evangelischen Landeskirche in Baden war Stand Ende 2020 auf rund 1,09 Millionen gesunken.

32 Frauen und 28 Männer waren als mögliche Nachfolger vorgeschlagen worden. Darunter waren Menschen aus der badischen Landeskirche sowie aus der Evangelischen Kirche in Deutschland. Voraussetzungen für eine Kandidatur seien zum Beispiel Leitungs- sowie Gemeindeerfahrung.

Die Bischofswahlkommission will nach früheren Angaben im Anschluss an Gespräche mit allen 60 Personen mindestens zwei Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten bekanntgeben. Die Landessynode soll auf einer außerordentlichen Tagung Mitte Dezember die neue Landesbischöfin oder den neuen Landesbischof wählen.

