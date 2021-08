Unterschneidheim (dpa/lsw) - Ein kaputter Kühlschrank hat in Unterschneidheim (Ostalbkreis) ein Feuer ausgelöst und einen Dachstuhl in Brand gesetzt. Das Feuer habe sich am Mittwoch über eine Holzbalkendecke ausgebreitet, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Nach ihren Schätzungen entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

