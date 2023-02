Karlsruhe: Frau nach Frontalzusammenstoß in Auto eingeklemmt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß in einem Tunnel in Karlsruhe am Montagmittag ist eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über weitere Verletzte ist laut einer Polizeisprecherin bisher nichts bekannt. Der zweispurige Wattkopftunnel im Süden Karlsruhes war für die Dauer der Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet.