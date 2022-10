Karlsruhe: Hochzeitskorso bremst Verkehr auf A5 aus

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Karlsruher Polizei hat einen Hochzeitskorso gestoppt, weil mehrere Sportwagen den Verkehr auf der Autobahn 5 wiederholt bis zum Stillstand heruntergebremst hatten. An der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd seien sie von der Autobahn abgefahren und hätten ihre gefährlichen Fahrmanöver auf einer Landesstraße in Richtung Karlsruhe fortgesetzt, teilten die Beamten am Montag mit. Polizeistreifen konnten die Autos am Samstag schließlich stoppen und die Fahrer kontrollieren. Denen drohten nun Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr.

Immer wieder sorgen Hochzeitskorsos für Probleme - wegen riskanter Fahrweisen, weil aus den Fahrzeugen in die Luft geschossen wird oder auch mal eine Autobahn blockiert wird wie 2019 in Nordrhein-Westfalen. Ein Wagen war quer zur Fahrbahn gestellt. Ein weiteres Auto ließ vor dem Wagen mit der Braut die Reifen qualmen.