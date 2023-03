«Karlsruhe ist erleichtert»: Mentrup dankt Einsatzkräften

Karlsruhe (dpa) - Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup hat nach der Geiselnahme in einer Apotheke den Einsatzkräften gedankt und den befreiten Geiseln gewünscht, dass sie das Erlebte möglichst schnell verarbeiten können. «Karlsruhe ist erleichtert, dass diese gefährliche Situation unblutig beendet wurde», betonte der SPD-Politiker am Freitagabend in einer Stellungnahme. Er dankte im Namen der Stadt den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Sie hätten das Leben der Geiseln geschützt. Mentrup wünschte den befreiten Geiseln, «dass sie die schrecklichen Erlebnisse bald hinter sich lassen können».

Die Polizei hatte die stundenlange Geiselnahme in einer Apotheke in der Karlsruher Innenstadt am Abend unblutig beenden können. Spezialkräfte nahmen einen Mann fest. Nach ersten Erkenntnissen blieben alle Geiseln und auch der Täter körperlich unverletzt. «Es macht mich tief betroffen, dass es in unserer Mitte solch eine Tat gab», sagte OB Mentrup.