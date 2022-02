Karlsruher SC beendet Siegesserie von Holstein Kiel

Kiel (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat die Siegesserie von Holstein Kiel beendet. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner gewann am Samstag vor 7953 Zuschauern in Kiel mit 2:0 (1:0). Daniel O’Shaughnessy (17. Minute) und Fabian Schleusener (68.) erzielten die Tore für die Gäste. Holstein hatte zuvor drei Spiele in Serie gewonnen und seit dem 2. Oktober nicht mehr zu Hause verloren. Der KSC nimmt durch den Erfolg zumindest vorübergehend den neunten Tabellenplatz ein, während Kiel auf Rang elf zurückfiel.

«Wir sind sehr zufrieden, denn es ist erst das zweite Mal in dieser Saison, dass wir zwei Spiele nacheinander gewonnen haben», sagte KSC-Trainer Christian Eichner. «Wir haben in der zweiten Halbzeit keine echte Chance mehr zugelassen.»

O’Shaughnessy hatte mit einem perfekt geschossenen Distanzschuss aus rund 25 Metern die Gäste-Führung erzielt. Acht Minuten später hatte der Kieler Benedikt Pichler den Ausgleich auf dem Fuß, als er nach einer Flanke von Fabian Reese das Tor knapp verfehlte. Die größte Chance vergab Fin Bartels, der nach 39 Minuten unbedrängt auf das Karlsruher Tor zustürmte und an Torwart Marius Gersbeck scheiterte.

Kiel war in der zweiten Halbzeit die aktivere Mannschaft, musste aber bei einem der seltenen Angriffe des KSC das zweite Gegentor hinnehmen. Holstein-Trainer Marcel Rapp wechselte mit Kwasi Okyere Wriedt und Jann-Fiete Arp zwei weitere Stürmer ein. Dennoch kam seine Mannschaft gegen die leidenschaftlich verteidigenden Karlsruher kaum zu echten Torchancen.

