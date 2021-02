Karlsruher SC bindet Offensivtalent Batmaz bis 2024

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC hat den Vertrag von Offensivtalent Malik Batmaz langfristig verlängert. Der 20-Jährige unterschrieb am Freitag einen neuen bis zum 30. Juni 2024 gültigen Kontrakt, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. «In dieser Saison hat er sich in seinem zweiten Profijahr zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft weiterentwickelt und zahlt das Vertrauen mit engagierten Einsätzen zurück», sagte Sportchef Oliver Kreuzer über den Angreifer. Batmaz war 2015 vom SV Sandhausen in die Nachwuchsabteilung des KSC gewechselt. Am ersten Spieltag der laufenden Saison gab er schließlich sein Debüt in der 2. Liga.

