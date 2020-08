Karlsruher SC gewinnt Testspiel gegen den Linzer ASK

Pasching (dpa/lsw) - Dem Karlsruher SC ist ein Testspiel-Sieg in seinem Trainingslager in Österreich gelungen. Gegen den österreichischen Fußball-Erstligisten Linzer ASK setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Eichner am Samstag mit 2:0 (1:0) durch. Im Regen und in einem Duell ohne Zuschauer erzielten Philipp Hofmann (44. Minute) und Marco Djuricin (82.) die Treffer für den badischen Zweitligisten. Die weitere für den Vormittag geplante Testpartie gegen SK Vorwärts Steyr war nach KSC-Angaben aufgrund eines Corona-Falls beim Gegner abgesagt worden.