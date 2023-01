Karlsruher SC holt georgischen Stürmer Siwsiwadse

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat kurz vor dem Ende der Transferperiode den georgischen Mittelstürmer Budu Siwsiwadse verpflichtet. Der 15-malige Nationalspieler kommt vom ungarischen Erstligisten Fehérvár FC in den Wildpark, teilte der Tabellen-15. am Dienstag mit. Der Vertrag mit dem 28-Jährigen laufe bis zum 30. Juni 2025. Nach dem zuvor vereinslosen Verteidiger Daniel Brosinski ist Siwsiwadse der zweite KSC-Neuzugang in der Winterpause.

«Wir hatten den Spieler schon im vergangenen Sommer auf dem Schirm, konnten es aber damals nicht realisieren», sagte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer. «Budu ist ein Spieler mit internationaler Erfahrung und eine super Ergänzung für unsere Offensive. Er ist im Angriff vielseitig und variabel einsetzbar.» Für Fehérvár erzielte er in dieser Saison in 17 Spielen sieben Tore. Sein erster Einsatz könnte bereits am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Kellerduell bei Schlusslicht 1. FC Magdeburg anstehen.