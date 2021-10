Karlsruher SC verlängert mit Rechtsverteidiger Marco Thiede

Karlsruhe (dpa) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Rechtsverteidiger Marco Thiede um zwei Jahre verlängert. Das neue Arbeitspapier gelte nun bis 30. Juni 2024, teilte der Verein am Samstag nach dem 2:1 (0:0) im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue mit. Der 29-Jährige spielt seit 2017 für den KSC und erzielte in bisher 138 Spielen vier Tore für den Verein. «Ich fühle mich hier pudelwohl. Der KSC und Karlsruhe sind meine zweite Heimat geworden», wird Thiede in der Mitteilung zitiert.

