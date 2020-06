Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Nach ihrem überraschenden Derby-Sieg gegen den Aufstiegsanwärter VfB Stuttgart sind die Badener am heutigen Mittwochabend bei Jahn Regensburg zu Gast. Verzichten müssen sie dabei allerdings auf Stürmer Marco Djuricin, der wegen einer Fersenverletzung fehlt.