Karlsruher Stadttunnel zeitweise gesperrt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Sämtliche Haltestellen im Karlsruher Stadtbahntunnel sind am Freitag aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Das Zugleitsystem und das Funksystem der Karlsruher Verkehrsbetriebe (VBK) hatten eine Störung, wie ein Sprecher erklärte. Die betroffenen Bahnen wurden oberirdisch umgeleitet. Die VBK konnten die Störung am späten Morgen beheben, so dass alle unterirdischen Stationen wieder angefahren werden konnten.

Der Tunnel ist Teil der sogenannten Kombilösung - eines der größten Nahverkehrsprojekte in Baden-Württemberg. Das 1,5-Milliarden-Euro-Projekt schaffte durch einen Straßenbahn- und einen Autotunnel mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer.